Курсы криптовалют к доллару на 18 июля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $239.75. Сегодня актив торгуется на уровне $30,096.78011119*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00052 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 июля 2023 года составляет $0.07986198*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $22.75. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,906.04973684*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41249986*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 18 июля 2023 года составляет $0.99938757*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.16. Актив торгуется на уровне $91.54345165*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.92540668*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0182. Криптовалюта сегодня стоит $0.7378468*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00065. На данный момент актив торгуется на уровне $0.070093*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2029033-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-iyulya-2023-goda/