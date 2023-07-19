Курсы криптовалют к доллару на 19 июля 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $7.91. Сегодня актив торгуется на уровне $29,889.91786739*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 июля 2023 года составляет $0.07993119*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,898.44355476*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0078. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40426233*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 19 июля 2023 года составляет $0.99960293*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.41. Актив торгуется на уровне $91.51833523*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.75538352*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0593. Криптовалюта сегодня стоит $0.76514577*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00027. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06856245*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2029213-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-iyulya-2023-goda/