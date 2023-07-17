Курсы криптовалют к доллару на 17 июля 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $125.99. Сегодня актив торгуется на уровне $30,292.51352865*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 июля 2023 года составляет $0.07979977*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.62. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,928.89418884*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41382884*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 17 июля 2023 года составляет $0.99933047*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.93. Актив торгуется на уровне $93.92812358*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.979726*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0449. Криптовалюта сегодня стоит $0.75370489*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07056905*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2028882-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-iyulya-2023-goda/