Курсы криптовалют к доллару на 16 июля 2023 года

Доллар мен биткоин: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $105.62. Сегодня актив торгуется на уровне $30,286.64650337*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00044 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 июля 2023 года составляет $0.08087547*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $7.34. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,933.18225005*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0087. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41823811*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 16 июля 2023 года составляет $0.99933675*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.36. Актив торгуется на уровне $94.70829793*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.29289038*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0088. Криптовалюта сегодня стоит $0.71961502*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0027. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07269602*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2028814-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-iyulya-2023-goda/