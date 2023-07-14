Курсы криптовалют к доллару на 14 июля 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,159.99. Сегодня актив торгуется на уровне $31,090.49791638*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00333 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 июля 2023 года составляет $0.08035894*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $142.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,960.91640701*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0512. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42034658*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 14 июля 2023 года составляет $0.99961633*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $5.36. Актив торгуется на уровне $101.13225941*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.46. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.66212444*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.3113. Криптовалюта сегодня стоит $0.71579695*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00619. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06911519*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2028634-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-iyulya-2023-goda/