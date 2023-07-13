Курсы криптовалют к доллару на 13 июля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $292.99. Сегодня актив торгуется на уровне $30,591.1545699*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00035 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 июля 2023 года составляет $0.07774381*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $12.97. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,884.82219549*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0055. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39359106*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 13 июля 2023 года составляет $0.99942595*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.87. Актив торгуется на уровне $96.2981181*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.87548157*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0034. Криптовалюта сегодня стоит $0.47173709*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00053. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06490262*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2028460-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-iyulya-2023-goda/