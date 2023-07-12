Курсы криптовалют к доллару на 12 июля 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $111.97. Сегодня актив торгуется на уровне $30,528.79183094*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 июля 2023 года составляет $0.07721475*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.56. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,875.62988054*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0053. На данный момент актив торгуется на уровне $0.3886508*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 12 июля 2023 года составляет $0.99943634*.

Криптовалюта Litecoinне изменилась в цене. Актив торгуется на уровне $97.00001586*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.81199759*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0008. Криптовалюта сегодня стоит $0.47446187*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06496448*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2028308-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-iyulya-2023-goda/