Курсы криптовалют к доллару на 11 июля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $322.86. Сегодня актив торгуется на уровне $30,446.77095202*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 июля 2023 года составляет $0.07720105*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $18.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,876.28911929*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0119. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38144267*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 11 июля 2023 года составляет $0.99935082*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $3.13. Актив торгуется на уровне $95.51751361*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.36. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.84091746*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0102. Криптовалюта сегодня стоит $0.4726675*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00048. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06499853*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2028151-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-iyulya-2023-goda/