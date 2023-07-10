Курсы криптовалют к доллару на 10 июля 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $131.84. Сегодня актив торгуется на уровне $30,208.72293231*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00272 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 июля 2023 года составляет $0.07861371*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $6.53. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,864.35786787*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0124. На данный момент актив торгуется на уровне $0.380001*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 10 июля 2023 года составляет $0.9994577*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $3.29. Актив торгуется на уровне $95.029528*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.42. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.60461661*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0046. Криптовалюта сегодня стоит $0.46752172*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00148. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06513335*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2027989-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-iyulya-2023-goda/