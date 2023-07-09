Курсы криптовалют к доллару на 9 июля 2023 года

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $13.17. Сегодня актив торгуется на уровне $30,229.10729842*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00091 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 июля 2023 года составляет $0.07940774*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,859.54827847*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38553713*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 9 июля 2023 года составляет $0.99985441*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.01. Актив торгуется на уровне $97.54058466*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.92467988*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0033. Криптовалюта сегодня стоит $0.46924009*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00113. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06552034*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2027918-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-iyulya-2023-goda/