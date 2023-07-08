Курсы криптовалют к доллару на 8 июля 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $139.43. Сегодня актив торгуется на уровне $30,223.80828601*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00122 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 июля 2023 года составляет $0.0786057*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.09. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,864.59382879*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0063. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37957338*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 8 июля 2023 года составляет $0.99997215*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.01. Актив торгуется на уровне $97.04543532*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.02. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.02592764*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0016. Криптовалюта сегодня стоит $0.46660505*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00037. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0653693*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2027871-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-iyulya-2023-goda/