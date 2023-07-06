Курсы криптовалют к доллару на 6 июля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $374.87. Сегодня актив торгуется на уровне $30,488.06275249*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 июля 2023 года составляет $0.07723667*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.75. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,913.47443011*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0141. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38816819*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 6 июля 2023 года составляет $0.99996937*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.95. Актив торгуется на уровне $102.46295143*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.37. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.06904469*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0136. Криптовалюта сегодня стоит $0.47902266*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00193. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06700908*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2027760-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-iyulya-2023-goda/