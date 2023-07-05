Курсы криптовалют к доллару на 5 июля 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $326.68. Сегодня актив торгуется на уровне $30,919.07914041*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 июля 2023 года составляет $0.07767824*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $21.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,949.72526908*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0115. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40126372*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 5 июля 2023 года составляет $0.9999394*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $3.04. Актив торгуется на уровне $106.5527936*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.64. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.78112945*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0014. Криптовалюта сегодня стоит $0.48761438*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06948635*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2027613-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-iyulya-2023-goda/