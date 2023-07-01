Курсы криптовалют к доллару на 1 июля 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 июля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $350.61. Сегодня актив торгуется на уровне $30,475.78003883*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00139 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 июля 2023 года составляет $0.07582799*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $45.66. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,894.29057442*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0096. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38141848*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 1 июля 2023 года составляет $0.9987631*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $11.15. Актив торгуется на уровне $101.2447326*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.98. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.49782682*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0104. Криптовалюта сегодня стоит $0.47080526*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00418. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06707621*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2027080-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-iyulya-2023-goda/