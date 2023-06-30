Курсы криптовалют к доллару на 30 июня 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $574.19. Сегодня актив торгуется на уровне $30,545.04968052*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00096 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 июня 2023 года составляет $0.07442628*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $36.33. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,857.971606*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0166. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36848893*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 30 июня 2023 года составляет $0.99887645*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $12.20. Актив торгуется на уровне $89.0750279*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.78. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.64020608*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0123. Криптовалюта сегодня стоит $0.47115242*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00274. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06354024*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2026900-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-iyunya-2023-goda/