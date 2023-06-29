Курсы криптовалют к доллару на 29 июня 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $267.99. Сегодня актив торгуется на уровне $30,207.36429883*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 июня 2023 года составляет $0.07396391*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $27.41. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,847.77473087*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0188. На данный момент актив торгуется на уровне $0.36556616*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0011. Курс TUSD 29 июня 2023 года составляет $0.99853371*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $3.61. Актив торгуется на уровне $84.39716184*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.61. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.74158543*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0147. Криптовалюта сегодня стоит $0.46857288*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00239. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06325305*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2026746-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-iyunya-2023-goda/