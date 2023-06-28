Курсы криптовалют к доллару на 28 июня 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $71.06. Сегодня актив торгуется на уровне $30,603.67257978*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 июня 2023 года составляет $0.07458843*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $7.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,883.58444681*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0083. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38649679*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0016. Курс TUSD 28 июня 2023 года составляет $0.99893607*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.62. Актив торгуется на уровне $88.22213651*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.58097282*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0005. Криптовалюта сегодня стоит $0.48081682*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06521752*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2026670-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-iyunya-2023-goda/