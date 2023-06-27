Курсы криптовалют к доллару на 27 июня 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $76.71. Сегодня актив торгуется на уровне $30,296.95168075*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00143 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 июня 2023 года составляет $0.07371581*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $7.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,871.63895906*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0061. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38311752*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 27 июня 2023 года составляет $0.99914204*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.68. Актив торгуется на уровне $87.91591921*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.51. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.58617784*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0018. Криптовалюта сегодня стоит $0.48027441*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00058. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06517047*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2026518-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-iyunya-2023-goda/