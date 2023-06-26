Курсы криптовалют к доллару на 26 июня 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $457.64. Сегодня актив торгуется на уровне $30,545.09014387*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00014 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 июня 2023 года составляет $0.07314378*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $15.96. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,900.4402701*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0264. На данный момент актив торгуется на уровне $0.39651068*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 26 июня 2023 года составляет $0.99922566*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.74. Актив торгуется на уровне $88.36862107*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.89. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.50757307*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0052. Криптовалюта сегодня стоит $0.48925138*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06681673*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2026349-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-iyunya-2023-goda/