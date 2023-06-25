Курсы криптовалют к доллару на 25 июня 2023 года

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $23.99. Сегодня актив торгуется на уровне $30,583.22844346*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00039 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 июня 2023 года составляет $0.07233438*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.44. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,883.82002763*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0111. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40613467*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 25 июня 2023 года составляет $0.99910468*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.03. Актив торгуется на уровне $89.73473957*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.37. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.87968816*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0025. Криптовалюта сегодня стоит $0.4878571*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00041. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06707564*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2026279-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-iyunya-2023-goda/