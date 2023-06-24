Курсы криптовалют к доллару на 24 июня 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $722.04. Сегодня актив торгуется на уровне $30,676.15493438*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00002 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 июня 2023 года составляет $0.07261781*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $12.25. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,896.62260613*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0211. На данный момент актив торгуется на уровне $0.38819978*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 24 июня 2023 года составляет $0.9993784*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $5.70. Актив торгуется на уровне $89.63385038*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $2.35. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.48356842*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0083. Криптовалюта сегодня стоит $0.49445326*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00176. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06763418*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2026190-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-iyunya-2023-goda/