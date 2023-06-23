Курсы криптовалют к доллару на 23 июня 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $288.04. Сегодня актив торгуется на уровне $30,033.23973286*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00081 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 июня 2023 года составляет $0.07263063*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $36.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,890.09926898*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0095. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37439942*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0011. Курс TUSD 23 июня 2023 года составляет $0.99967903*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.53. Актив торгуется на уровне $86.19581501*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.32. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.88891199*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0163. Криптовалюта сегодня стоит $0.50065761*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06670766*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2026044-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-iyunya-2023-goda/