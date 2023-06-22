Курсы криптовалют к доллару на 22 июня 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,584.85. Сегодня актив торгуется на уровне $29,681.07905702*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00237 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 июня 2023 года составляет $0.07169336*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $106.85. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,863.28886645*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0245. На данный момент актив торгуется на уровне $0.37001795*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 22 июня 2023 года составляет $1.00042713*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $5.77. Актив торгуется на уровне $85.23153515*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.27. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.64834263*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0186. Криптовалюта сегодня стоит $0.50088312*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00454. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06566839*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2025858-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-iyunya-2023-goda/