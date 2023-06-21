Курсы криптовалют к доллару на 21 июня 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,814.64. Сегодня актив торгуется на уровне $27,766.86530121*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00181 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 июня 2023 года составляет $0.06941217*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $81.10. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,770.47334635*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0232. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34607404*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0012. Курс TUSD 21 июня 2023 года составляет $1.00228458*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $4.78. Актив торгуется на уровне $79.36175921*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.58111083*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0074. Криптовалюта сегодня стоит $0.48634102*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06247901*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2025693-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-iyunya-2023-goda/