Курсы криптовалют к доллару на 20 июня 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $502.19. Сегодня актив торгуется на уровне $26,680.57790087*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00066 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 июня 2023 года составляет $0.06975538*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $7.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,726.64339824*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0041. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33695164*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0008. Курс TUSD 20 июня 2023 года составляет $1.00277606*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.16. Актив торгуется на уровне $77.144475*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.28465681*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0003. Криптовалюта сегодня стоит $0.49129079*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0621271*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2025540-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-iyunya-2023-goda/