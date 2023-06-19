Курсы криптовалют к доллару на 19 июня 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $148.46. Сегодня актив торгуется на уровне $26,500.58505412*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00182 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 июня 2023 года составляет $0.07063247*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $5.74. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,730.52647572*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0049. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33904839*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 19 июня 2023 года составляет $1.0028855*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.01. Актив торгуется на уровне $77.42853608*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.32450902*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0098. Криптовалюта сегодня стоит $0.48836452*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06245459*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2025346-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-iyunya-2023-goda/