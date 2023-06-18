Курсы криптовалют к доллару на 18 июня 2023 года

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $286.29. Сегодня актив торгуется на уровне $26,551.39283209*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00104 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 июня 2023 года составляет $0.07133556*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $10.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,740.6583605*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.002. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34292415*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 18 июня 2023 года составляет $1.00286101*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.02. Актив торгуется на уровне $77.18786943*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.37181076*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0093. Криптовалюта сегодня стоит $0.47988978*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06228651*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2025258-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-iyunya-2023-goda/