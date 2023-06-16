Курсы криптовалют к доллару на 16 июня 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $502.19. Сегодня актив торгуется на уровне $25,194.12055763*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00079 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 июня 2023 года составляет $0.07064422*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $15.52. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,650.06020342*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0006. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33047913*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0012. Курс TUSD 16 июня 2023 года составляет $1.00221253*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.10. Актив торгуется на уровне $73.62931727*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.89036854*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.002. Криптовалюта сегодня стоит $0.47716898*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0610279*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2025037-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-iyunya-2023-goda/