Курсы криптовалют к доллару на 15 июня 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $919.71. Сегодня актив торгуется на уровне $25,501.74244246*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00038 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 июня 2023 года составляет $0.07182621*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $94.12. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,690.03023286*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0105. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33858121*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0006. Курс TUSD 15 июня 2023 года составляет $1.00195129*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $4.71. Актив торгуется на уровне $74.93619833*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.25. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.8824152*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0319. Криптовалюта сегодня стоит $0.49340545*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00182. На данный момент актив торгуется на уровне $0.060371*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2024844-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-iyunya-2023-goda/