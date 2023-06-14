Курсы криптовалют к доллару на 14 июня 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $72.71. Сегодня актив торгуется на уровне $26,031.11214643*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00043 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 июня 2023 года составляет $0.07190932*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $0.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,744.58468214*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0025. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34652121*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0039. Курс TUSD 14 июня 2023 года составляет $1.00038017*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.41. Актив торгуется на уровне $77.95771973*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.03. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.28175051*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0119. Криптовалюта сегодня стоит $0.5323559*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06160086*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2024685-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-iyunya-2023-goda/