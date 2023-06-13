Курсы криптовалют к доллару на 13 июня 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $264.03. Сегодня актив торгуется на уровне $25,902.93463003*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00215 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 июня 2023 года составляет $0.07044692*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $11.40. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,740.46490745*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0117. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33998396*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 13 июня 2023 года составляет $0.99847235*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.10. Актив торгуется на уровне $76.89894666*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.41. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.0990343*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0117. Криптовалюта сегодня стоит $0.51963881*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00134. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06121506*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2024499-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-iyunya-2023-goda/