Курсы криптовалют к доллару на 12 июня 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $61.91. Сегодня актив торгуется на уровне $25,862.96077423*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00082 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 июня 2023 года составляет $0.0695646*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $16.32. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,749.52442871*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0071. На данный момент актив торгуется на уровне $0.34062229*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0019. Курс TUSD 12 июня 2023 года составляет $0.99788423*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.07. Актив торгуется на уровне $77.5343139*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $15.06020009*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0083. Криптовалюта сегодня стоит $0.51475472*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00102. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06168757*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2024342-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-iyunya-2023-goda/