Курсы криптовалют к доллару на 11 июня 2023 года

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $591.25. Сегодня актив торгуется на уровне $25,724.38231545*.
Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00162 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 июня 2023 года составляет $0.06754246*.
Курс Ethereum к доллару уменьшился на $74.67. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,753.93395361*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0326. На данный момент актив торгуется на уровне $0.33718798*.
True USD со вчерашнего дня просел на $0.0025. Курс TUSD 11 июня 2023 года составляет $0.99631267*.
Криптовалюта Litecoinослабилась на $7.96. Актив торгуется на уровне $77.41538944*.
Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $14.38719384*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0162. Криптовалюта сегодня стоит $0.49599402*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00615. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06031677*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2024249-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-iyunya-2023-goda/