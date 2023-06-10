Курсы криптовалют к доллару на 10 июня 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $166.14. Сегодня актив торгуется на уровне $26,522.46905055*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00667 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 июня 2023 года составляет $0.07377618*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $11.22. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,839.55069025*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0395. На данный момент актив торгуется на уровне $0.40268238*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 10 июня 2023 года составляет $0.9992546*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.38. Актив торгуется на уровне $88.18562867*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.51. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.8351644*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0024. Криптовалюта сегодня стоит $0.53195525*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0695128*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2024199-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-iyunya-2023-goda/