Курсы криптовалют к доллару на 9 июня 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $137.80. Сегодня актив торгуется на уровне $26,498.82108682*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00081 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 июня 2023 года составляет $0.07731444*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.79. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,844.3673144*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0032. На данный момент актив торгуется на уровне $0.41583159*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 9 июня 2023 года составляет $0.99924107*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.75. Актив торгуется на уровне $88.08618165*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.05. Актуальная стоимость криптовалюты – $16.97478166*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0063. Криптовалюта сегодня стоит $0.52201569*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00045. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06785119*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2024052-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-iyunya-2023-goda/