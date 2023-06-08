Курсы криптовалют к доллару на 8 июня 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $567.01. Сегодня актив торгуется на уровне $26,545.00781629*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00225 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 июня 2023 года составляет $0.07711062*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $42.56. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,850.69492268*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0399. На данный момент актив торгуется на уровне $0.42907434*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 8 июня 2023 года составляет $0.99928016*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.82. Актив торгуется на уровне $89.07516221*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.51. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.03487996*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0095. Криптовалюта сегодня стоит $0.52287351*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00212. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06789559*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2023877-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-iyunya-2023-goda/