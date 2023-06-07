Курсы криптовалют к доллару на 7 июня 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,184.46. Сегодня актив торгуется на уровне $26,447.11344051*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 июня 2023 года составляет $0.07825957*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $66.02. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,854.28673092*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0042. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45296514*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 7 июня 2023 года составляет $0.99945989*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.85. Актив торгуется на уровне $88.7740439*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.34. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.25174825*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0218. Криптовалюта сегодня стоит $0.51471158*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00282. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06888183*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2023706-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-iyunya-2023-goda/