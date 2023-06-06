Курсы криптовалют к доллару на 6 июня 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,103.85. Сегодня актив торгуется на уровне $26,057.83573877*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00213 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 июня 2023 года составляет $0.07957266*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $56.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,824.74777452*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0469. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49236064*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 6 июня 2023 года составляет $0.99947365*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $5.45. Актив торгуется на уровне $88.81775298*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.94. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.15309631*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0244. Криптовалюта сегодня стоит $0.51452392*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00489. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0670443*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2023525-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-iyunya-2023-goda/