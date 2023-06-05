Курсы криптовалют к доллару на 5 июня 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $234.01. Сегодня актив торгуется на уровне $27,145.35297434*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00061 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 июня 2023 года составляет $0.08152526*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $26.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,894.08719102*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0141. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50614302*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 5 июня 2023 года составляет $0.99936915*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.56. Актив торгуется на уровне $94.94511322*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.19787698*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0087. Криптовалюта сегодня стоит $0.53384638*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00106. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07255374*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2023362-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-iyunya-2023-goda/