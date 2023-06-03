Курсы криптовалют к доллару на 3 июня 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $136.16. Сегодня актив торгуется на уровне $27,109.4731651*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00778 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 июня 2023 года составляет $0.08037204*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $20.39. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,894.24947255*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48155113*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 3 июня 2023 года составляет $0.99955073*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.55. Актив торгуется на уровне $94.65742681*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.0578425*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.007. Криптовалюта сегодня стоит $0.51824475*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00044. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07230014*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2023233-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-iyunya-2023-goda/