Курсы криптовалют к доллару на 2 июня 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $229.52. Сегодня актив торгуется на уровне $26,867.84067131*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 июня 2023 года составляет $0.07480022*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $24.21. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,864.63270506*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.013. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47091126*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 2 июня 2023 года составляет $0.99953658*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $4.25. Актив торгуется на уровне $93.68425649*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.22. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.83942117*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0079. Криптовалюта сегодня стоит $0.50710832*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00065. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07166623*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2023069-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-iyunya-2023-goda/