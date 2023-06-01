Курсы криптовалют к доллару на 1 июня 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 июня 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $874.27. Сегодня актив торгуется на уровне $27,079.97760162*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00136 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 июня 2023 года составляет $0.07546571*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $42.09. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,867.59452338*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4642939*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 1 июня 2023 года составляет $0.99947384*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.83. Актив торгуется на уровне $89.61555555*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.92156975*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0193. Криптовалюта сегодня стоит $0.51103708*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07139213*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2022908-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-iyunya-2023-goda/