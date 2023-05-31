Курсы криптовалют к доллару на 31 мая 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 31 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $174.24. Сегодня актив торгуется на уровне $27,787.60123261*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 31 мая 2023 года составляет $0.07640691*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,903.66790715*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48020709*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 31 мая 2023 года составляет $0.99950991*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.48. Актив торгуется на уровне $92.06436133*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.30820832*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0301. Криптовалюта сегодня стоит $0.5121*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00081. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0725734*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2022751-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-31-maya-2023-goda/