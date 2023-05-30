Курсы криптовалют к доллару на 30 мая 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $135.41. Сегодня актив торгуется на уровне $27,785.20212593*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00138 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 мая 2023 года составляет $0.0768606*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $3.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,895.72932107*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0032. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4786081*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 30 мая 2023 года составляет $0.99952007*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.61. Актив торгуется на уровне $91.13155383*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.05. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.3623193*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0163. Криптовалюта сегодня стоит $0.48618292*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07315161*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2022574-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-maya-2023-goda/