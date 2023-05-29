Курсы криптовалют к доллару на 29 мая 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $764.57. Сегодня актив торгуется на уровне $27,704.96421053*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 мая 2023 года составляет $0.07732236*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $52.70. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,880.23409821*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0048. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48424865*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 29 мая 2023 года составляет $0.99974093*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.74. Актив торгуется на уровне $90.30146628*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.42974843*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0078. Криптовалюта сегодня стоит $0.47828473*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00032. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07294746*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2022399-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-maya-2023-goda/