Курсы криптовалют к доллару на 26 мая 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $257.06. Сегодня актив торгуется на уровне $26,354.13412821*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00004 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 мая 2023 года составляет $0.07732479*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $26.21. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,798.44951481*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0011. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46442049*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 26 мая 2023 года составляет $0.9996081*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.60. Актив торгуется на уровне $85.4081879*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.01. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.72959843*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0117. Криптовалюта сегодня стоит $0.45442719*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0005. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07054545*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2022135-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-maya-2023-goda/