Курсы криптовалют к доллару на 24 мая 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 24 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $625.85. Сегодня актив торгуется на уровне $27,207.61190694*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00151 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 24 мая 2023 года составляет $0.07821615*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $46.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,849.36067215*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0263. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47695748*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 24 мая 2023 года составляет $0.99957328*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $3.68. Актив торгуется на уровне $91.10427836*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.45. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.31494548*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.007. Криптовалюта сегодня стоит $0.46173579*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00246. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07272505*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2021837-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-24-maya-2023-goda/