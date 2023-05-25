Курсы криптовалют к доллару на 25 мая 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 25 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $591.35. Сегодня актив торгуется на уровне $26,396.36024039*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00047 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 25 мая 2023 года составляет $0.07726716*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $39.69. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,799.27222891*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45689381*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 25 мая 2023 года составляет $0.99961847*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $4.94. Актив торгуется на уровне $85.83574064*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.31. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.77862711*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0048. Криптовалюта сегодня стоит $0.45284193*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00112. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07048368*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2021999-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-25-maya-2023-goda/