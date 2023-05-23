Курсы криптовалют к доллару на 23 мая 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 23 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $745.20. Сегодня актив торгуется на уровне $26,965.06647155*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00489 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 23 мая 2023 года составляет $0.07776347*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $66.30. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,830.33660364*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0148. На данный момент актив торгуется на уровне $0.48036244*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 23 мая 2023 года составляет $0.99960321*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.96. Актив торгуется на уровне $91.31638283*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.60. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.26028393*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0091. Криптовалюта сегодня стоит $0.46063928*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00234. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07298321*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2021681-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-23-maya-2023-goda/