Курсы криптовалют к доллару на 22 мая 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 22 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $531.41. Сегодня актив торгуется на уровне $26,841.55545468*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00197 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 22 мая 2023 года составляет $0.07476402*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $17.15. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,806.95461412*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0104. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4804958*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 22 мая 2023 года составляет $0.99940693*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.38. Актив торгуется на уровне $91.9265022*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.44. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.0213621*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.012. Криптовалюта сегодня стоит $0.45988609*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0023. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07228516*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2021499-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-22-maya-2023-goda/